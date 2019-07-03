Siirtli arıcılar "propolis" üretimine yöneliyor

"Güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olduğu" gerekçesiyle son yıllarda yoğun talep gören propolis, arıcılar için ek gelir kaynağı oldu.

Siirt`te talep üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılara son 3 yılda 4 bin 858 propolis ızgarası hibe edildi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, propolisin yeni tanınmaya başladığını belirterek, bin 300 üyelerinden 50`sinin propolis üretimine yöneldiğini söyledi.

Propolisin toplanması ve işlenmesine yönelik GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmak üzere proje hazırlayacaklarını anlatan Efe, şunları söyledi;

"Toplanması zahmetli olduğu için arıcılar tarafından pek ilgi görmüyordu. Ancak yoğun talep olunca arıcılar propolise yöneldi. Siirt`te şu anda 50 arıcı çeşitli tuzaklarla propolis topluyor. Birlik olarak üreticilere yeni bir gelir kapısı sağlayacağına in

Propolis satın alan Nizam Dayan ise "Mide rahatsızlığına iyi geldiği için alıyorum. Ham haliyle alıp çeşitli ürünlerle karıştırıp kullanıyoruz." dedi.