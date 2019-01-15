Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Akşam saatlerinde kent merkezine akın eden yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin dikkatini çekti.

Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların kent merkezinin farklı bölgelerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşların bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Atatürk Bulvarı`ndaki ağaçların dallarına tüneyen sığırcıklar, çıkardıkları seslerle de dikkatleri üzerlerine toplamayı başardı.

Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyen vatandaşlardan Erdal Sarıbuğa, kuşların güzel görüntüler sergilediğini söyledi.

Son zamanlarda sosyal medyada bu tür görüntüleri çok izlediğini belirten Sarıbuğa, "Görüntüler benim de hoşuma gidince sosyal medyaya koymak için çekim yaptım. Güzel görüntüler." diye konuştu.

İbrahim İşçi de güzel bir ortamın oluştuğunu ve kuşların dansının insana tebessüm ettirdiğini söyledi.