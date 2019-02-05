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Şubat 2019
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Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Mardin Ovası’nda sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.

05.02.2019

Sabah saatlerinde Mardin Ovası’nda ekimi yapılan buğday tarlalarına akın eden binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenleri büyüledi.
Kuşların oluşturduğu şekiller, zaman zaman ayrılıp tekrar birleşmeleri ve ekimi yapılan tarlalara birden konup kalkmaları ilgiyle izlendi.
Görsel şölene tanık olan fotoğraf tutkunları bu anı ölümsüzleştirmek için oluşan manzarayı kaydetti.
Kırlangıç kuşları, avcı kuşların dikkatini çekti.
Kuşların gösterisi fotoğraf severleri kendine hayran bıraktı.
Kırlangıç kuşlarıyla aynı kareye giren tarihi kent Mardin, ayrı bir güzellik oluşturdu.
Yeşil ve Mavi ile bütünleşen kuşlar, renk cümbüşü oluşturdu.
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