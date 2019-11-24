Sigaraya vereceği parayla hayvanları için taze ot yetiştiriyor

Siirt`te bir yıl önce sigarayı bırakan 57 yaşındaki besici Adnan Ugar, sigaraya ödeyeceği parayla kurduğu sistemle hayvanları için taze ot yetiştiriyor.

Ugar, 10 yıl önce emekli olduktan sonra kuzeni Ebubekir Ugar ile Kurtalan ilçesine bağlı Ulu köyünde büyükbaş hayvan ve hindi yetiştiriciliğine başladı.

Yem maliyetini düşürmek için topraksız tarım teknikleriyle ilgili araştırma yapan Ugar, arpa tohumundan ot üretildiğini tespit etti.

Cazip gördüğü bu sistemi kurmak için yeterli bütçesi olmayan Ugar, günde üç paket içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

Bir yılda biriktirdiği sigara parasının üzerine, KOSGEB`den aldığı desteği de ekleyen Ugar, bir ay önce Bahçelievler Mahallesi`nde kiraladığı mekanda arpa tohumundan ot üretilen "hasıl üretim" adını verdiği sistemi kurdu.