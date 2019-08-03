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Çok Bulutlu

Sıcaktan bunalan sokak köpeklerini yaptığı havuzda serinletiyor

Kırıkkale'de, yaşayan hayvansever Mehmet Köksal, kendi imkanlarıyla yaptığı havuzda sokak köpeklerinin sıcak havalarda serinlemesine yardımcı oluyor.

04.08.2019

Kırıkkale`de, arka ayakları tutmayan sokak köpeğinin yürümesi için pazar arabasından yürüteç tasarlayarak fedakarlığıyla takdir toplayan hayvansever, kendi imkanlarıyla yaptığı havuzda aşırı sıcaklardan bunalan sokak köpeklerinin serinlemesini sağlıyor.
Kırıkkale`de yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Köksal, 2 yıl önce bir aracın çarpması sonucu arka ayakları sakat kalan ve "Kostak" adını verdiği sokak köpeğinin yürümesi için kısıtlı imkanlarıyla pazar arabasından yürüteç tasarladı.
Merkeze bağlı Ahılı köyü yolundaki boş bir alanda sahipsiz 25`e yakın köpek ile birkaç kediye bakan Köksal, havaların sıcak gitmesi üzerine, hayvanları serinletmek için kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan küçük havuz yaptı.
Minibüsüyle her gün sokak sokak gezerek ekmek ve kasaplardan kemik toplayarak köpekleri besleyen Köksal, öğleden sonra ise hayvanları kendi imkanlarıyla yaptığı havuzda yıkayarak serinletiyor.
Köksal, 15 yıla yakındır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, havaların sıcak olmasıyla böyle bir havuz yapmaya karar verdiğini söyledi.
Hayvanların serinlemesi için ekonomik bir havuz yaptığını anlatan Köksal, şunları söyledi::
"Her gün yıkıyorum onları. Biraz daha alışacaklar. Hayvanlar yıkayınca serinliyorlar ve rahatlıyorlar. Hayvanları sıcaktan korumak için düşündüm ve böyle bir şey aklıma geldi. Tahta ile çevirdik ve naylon aldım. Hayvanlar artık her gün serinleyecek."
Kaynak: AA
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