Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu menülerle serinliyor

İzmir`de günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklar, sokak hayvanları ve hayvanat bahçesi sakinlerini de bunaltıyor.
İzmir Doğal Yaşam Parkı`nda, görevliler hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.
Parkta aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500`ün üzerindeki hayvanın barınıyor.
Ekipler, bu kapsamda hayvanlar için yaz mevsimine özel serinletici menüler hazırlıyor.
Sıcaktan iştahları kapanan hayvanlara beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor.
Sıcak hava nedeniyle bazı hayvanlar, gölgelik alanda vakit geçirirken kimileri ise havuzlarda serinliyor.
Doğal Yaşam Parkı`nda hayvanların beslenme zamanları ise renkli görüntüler oluşturuyor.