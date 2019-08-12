Sıcaktan bunalan bozayılara buzlu kokteyl

Sıcak hava, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı`ndaki birçok hayvanı olumsuz etkiliyor.

Hayvanat bahçesi görevlileri, sıcak havada bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.

Hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre buz kalıplarında dondurulan meyveler ve sebzeler, hayvanlar için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Hayvanat bahçesi sakinlerinden 4 bozayı, kokteyl verilerek serinletiliyor.

Bozayıların aksine sıcağı seven, bu mevsimde daha mutlu ve aktif hayvanlar da var.