Sıcaktan bunalan bozayılara buzlu kokteyl

Sıcak hava, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı`ndaki birçok hayvanı olumsuz etkiliyor.
Hayvanat bahçesi görevlileri, sıcak havada bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.
Görevliler, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kepez ilçesindeki hayvanat bahçesinde, buzlu ve soğuk meyve kokteyl hazırlıyor.
Hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre buz kalıplarında dondurulan meyveler ve sebzeler, hayvanlar için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Hayvanat bahçesi sakinlerinden 4 bozayı, kokteyl verilerek serinletiliyor.
Hayvanat bahçesinde 130 türde bin 500`ü aşkın hayvan bulunuyor.
Bozayıların aksine sıcağı seven, bu mevsimde daha mutlu ve aktif hayvanlar da var.
Boyu yaklaşık 5,5 metre, ağırlığı 500 kilogram olan 22 yaşındaki `Muhteşem Timi` adlı timsah bunlardan biri.