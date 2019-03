Sevinç ve hüznün sarı bisikletli "habercileri"

Kayseri PTT Başmüdürlüğünde görevli 33 postacı, her gün sabah geldikleri iş yerlerinde kendi bölgelerine ait postaları sarı renkli bisikletlerine yükleyerek yola çıkıyor.

"Yorulduğumuz anlar oluyor ama artık alıştık."

Uzun süredir bisikletle posta dağıtımı yaptığını belirten Tosun, şunları kaydetti: "1992`de PTT`de işe girdim ve bir yıl sonra postacı oldum. Yaklaşık 26 yıldır postacılık görevini yürütüyorum. Ben 16 sene yaya olarak posta dağıttım. Daha sonra bisikletle dağıtım yapmaya başladım. Tatiller hariç her gün posta dağıtımı yapıyorum. Her türlü hava şartlarına rağmen posta dağıtımına çıktım. Karda, buzda, yaz aylarındaki sıcak havada sürekli bisikletle dağıtıma çıkıyorum. Her gün gelen postalar, bölgelerine göre ayrılır. Herkes kendi mahallesinin postalarını alır ve o postalar tek tek sokaklarına kadar işlenir. Daha sonra bisikletlerimizle dağıtıma çıkarız. Günde en az 5-6 saat bisiklet üstünde oluyoruz. Yorulduğumuz anlar oluyor ama artık alıştık. Vücudumuz da alıştı. Bize artık spor yapıyoruz gibi geliyor. Kilo almamı da engelliyor. O yönden ben bisikletten gayet memnunum."