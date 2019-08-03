Sevimli hayvanlara suda terapi imkanı sağlayan otel

Nur Çetinsaraç, İstanbul`un Beykoz ilçesinde köpeği Çarşı`nın tedavisi için havuzlu bir ev kiraladı.

Yeni operasyon geçiren hayvan dostlarının tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla zamanla burayı köpek oteline dönüştürdü.

Çetinsaraç, konforlu bir ortamda köpekler için suda terapi hizmetinin yanı sıra konaklama, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanı da sunuyor.

Ayrıca otelde, iyileşme döneminde olan kedi ve köpeklerin bakımları, veteriner hekimlerin isteği ve talimatları doğrultusunda tamamen bu amaç için düzenlenmiş ayrı bir ünitede yapılıyor.

Tesis, "sevimli dostlar"ın tüm sıkıntıları düşünülerek dizayn edildi.

Tesiste ayrıca, eklem hastalıklarına ve problemlerine sahip köpeklere asansör hizmeti de sunuluyor.

Konaklamaların ev ve doğal yaşam ortamlarını aratmayacak konfora sahip odalarda yapıldığı otelde, özel olarak istenmediği sürece köpekler kesinlikle kafes içerisinde tutulmuyor.

Oteli eşiyle birlikte işlettiğini anlatan Çetinsaraç, şöyle konuştu: "İşimi o kadar çok seviyorum ki yani bu çocuklar bir aşk. Tabii çok zor yanları da var. Geceniz, gündüzünüz, tatiliniz yok. Her şeye rağmen eşimle beraber işimizi keyifle sürdürüyoruz."

7/24 hizmet veren tesiste, sahiplendikleri köpeklere bakamayan ailelere de hizmet veriliyor.