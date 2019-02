Sevgiyle bir yastıkta geçen ömürler

Her günü özel gün gibi yaşayan çiftler, birlikte mutfak ve bahçe işleriyle uğraşmanın, kitap okumanın ve seyahat etmenin tadını çıkarıyor.

Eşine sevgisini anlatan şiirler yazdığını da vurgulayan Demirci, "Beraberliğimizin bir anısı olarak eşime canıgönülden şiirler yazmaya çalıştım. Bunlar bir hatıra, anı ve iz bırakmış olacak. Benim gözümde eşim bütün güzelliklere, her şeyin en güzeline layıktır." dedi. Habibe Demirci de evlilikte karşılıklı anlayışın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Eşimle ikimizin huyu birbirine çok benziyor. Bu bizim belki de evlilikteki sırrımız. Kindar değiliz, seveceniz, değil eşini karıncayı bile incitmeyen insanlarız." diye konuştu.

Suzan Sezeroğlu da evlilikte sorumluluğun önemine dikkati çekerek, "Bizim evde herkes sorumluluğunu bilir, herkes özgür. Hem beraber yaşıyoruz hem ayrı ayrı yaşıyoruz. Böyle bir hayatın içerisinde çok güzel zaman geçirdik, mutluyuz." dedi.

Eşinin kendisine sevgisini her zaman belli ettiğini aktaran Sezeroğlu, "Eşimin içi dışı birdir ve sevgisini hep belli eder. Sadece özel günlerde değil, özellikle nergis zamanı bana her hafta çiçek getirir. Bizim için her gün özeldir. Eşim aynı zamanda çok güler yüzlüdür. Onu ilk gördüğümde de beni cezbeden güler yüzü olmuştu." diye konuştu.