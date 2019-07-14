Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

"Sanayinin başkenti" konumundaki Kocaeli, 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip 103 yürüyüş parkuruyla, trekking ve hiking tutkunlarına doğayla iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor.

Kocaeli`nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olan Serindere`de havuz şeklinde pek çok gölet yer alıyor. Kanyon, bünyesinde yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi barındırıyor.