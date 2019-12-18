Serebral palsi hastası Nida'nın okulu ayağına geliyor

Kız çocuğunun anlamasının ve algısının iyi olduğuna işaret eden Kalyoncu, şunları belirtti: "Çok hızlı olmayacak tabii ki çok azimli, çok sabırlı olacağız ve başaracağız. Nida`nın isteği ve desteği hızını belirleyecek. Nida ile egzersiz çalıştığımız için önce kaslarını gevşetmeye çalışıyoruz. Algısı çok açık Nida`nın, söylediğim her şeyi anlıyor, yapabiliyor, göz işaretleriyle anlaşabiliyoruz."

Kızı için odaya ray sistemi kurdu

Nida için evin bir odasına ray sistemi kurduğunu ve kızının rahatça dolaşabildiğini anlatan Baştan, "Eskiye nazaran şu anda Nida çok iyi, doktorlar Nida`ya hiç şans vermediler. `Bu yaşamaz.` dediler. Nida şu anda onların demesine göre çok iyi durumda. Konuşmasında da çok fark etti. Geçen yıl da bu yıl da öğretmenimiz geldi eğitim veriyor. Bu devletimizin bir gücüdür, evime kadar bir öğretmen geliyor ve engelli çocuğuma eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.