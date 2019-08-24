Senegal’in vahşi yaşam parkı: Bandia Rezervi

Senegal`in başkenti Dakar`daki Bandia Rezervi, 1990`da ülkenin tek özel vahşi yaşam parkı olarak kuruldu.

Parkta zürafa, zebra, yabani domuz, yarış atları, Afrika geyiği, boğa antilobu, ceylan, maymun, sincap, firavun faresinin de bulunduğu memeliler yer alıyor.

Bandia Rezervi’nde baobab ağaçları vahşi yaşam seyrine ayrı bir renk katıyor.

Yerli yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği alanda, gergedan ve buffalo bulunuyor.

Göldeki timsahların ve kafeslerde tutulan sırtlanların bulunduğu parkta doğaları gereği sadece gece inlerinden çıkarak avlanan çakallar da yer alıyor.

Parkta yırtıcı hayvan olarak sadece az sayıda çakal ve sırtlan bulunsa da Bandia Rezervi “sakin bir vahşi yaşam parkı” özelliğini kaybetmiyor.

Aralarında deve kuşlarının bulunduğu 120’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan doğal koruma alanında dev kara kaplumbağalarını da görmek mümkün.

Rezervde Afrika’nın en geniş kabilesi Fulanilere ait kulübe örnekleri de bulunuyor.