TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  30ºC
Açık

Senegal’in vahşi yaşam parkı: Bandia Rezervi

Senegal'in başkenti Dakar'a 65 kilometre uzaklıktaki Bandia Rezervi, ziyaretçilerine Afrika vahşi yaşamının bir örneğini sunuyor.

24.08.2019

Senegal`in başkenti Dakar`daki Bandia Rezervi, 1990`da ülkenin tek özel vahşi yaşam parkı olarak kuruldu.
Parkta zürafa, zebra, yabani domuz, yarış atları, Afrika geyiği, boğa antilobu, ceylan, maymun, sincap, firavun faresinin de bulunduğu memeliler yer alıyor.
Bandia Rezervi’nde baobab ağaçları vahşi yaşam seyrine ayrı bir renk katıyor.
Yerli yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği alanda, gergedan ve buffalo bulunuyor.
Göldeki timsahların ve kafeslerde tutulan sırtlanların bulunduğu parkta doğaları gereği sadece gece inlerinden çıkarak avlanan çakallar da yer alıyor.
Parkta yırtıcı hayvan olarak sadece az sayıda çakal ve sırtlan bulunsa da Bandia Rezervi “sakin bir vahşi yaşam parkı” özelliğini kaybetmiyor.
Aralarında deve kuşlarının bulunduğu 120’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan doğal koruma alanında dev kara kaplumbağalarını da görmek mümkün.
Rezervde Afrika’nın en geniş kabilesi Fulanilere ait kulübe örnekleri de bulunuyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER