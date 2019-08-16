"Senegal'in Amazonu" Saloum Deltası

Akar ve komuta kademesi Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

Başkent Dakar’a 190 kilometre mesafede bulunan Sine-Saloum Deltası, 2011’de Biyosfer Dünya Rezervi olarak UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi.

İçinde Ulusal Park ve tarım alanları bulunan Delta “Senegal’in Amazonu” olarak adlandırılıyor.

Gambiya’nın hemen kuzeyinde yer alan ve Senegal’in yüzde 12’sini kaplayan, bir kısmı menderes şeklindeki bu deltaya, Dakar`dan 3-4 saatlik yolculuktan sonra varılıyor.

Okyanus kıyısındaki 200 turistik adaya gidiş kapısı olan Saloum Deltası, baobab ve mangrov ağaçları, pirinç tarlaları, balık çeşitleri, deniz canlıları, bal üreticiliği, tuz konileri ile bölge ekonomisinin can damarını oluşturuyor.

Senegal’in en güzel bölgeleri arasında yer alan Saloum, ormanları, mangrovları, lagünleri, kordonları, kuş çeşitliliği ve sırtlan gibi vahşi hayvan türleri ile doğal bir belgesel ortamı sunuyor.

Kendi habitatı olan ve çok sayıda kuş türü barındıran bölgenin temel geçim kaynağını tarım ve deltanın okyanusa uzanan en uç kısmındaki Djiffer Burnu`nda yapılan balıkçılık oluşturuyor.

Okyanus ağzında ahşaptan yapılan butik otellerde, şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için gün boyu deniz, doğa ve sessiz ortam imkanı sunuluyor.

Misafirperverler ülkesi olarak bilinen Senegal`deki hoşgörü ve renkli Afrika kültürü, turistik ziyaretlerde de artış sağlıyor.

Saloum`dan kıyıdaki adaları gezmek için rengarenk ve el yapımı sandallarla sağlanan ulaşım da ziyaretlere ayrı bir güzellik katıyor.

Deltada rengarenk tuz konileriyle gezegeni andıran yarımada Palmarin, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine bambaşka bir dünyadaymış hissi veriyor.