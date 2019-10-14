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Selimiye Camisi'nde sis manzarası

Edirne'deki tarihi caminin sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu

14.10.2019

Edirne`de etkili olan sis, Selimiye Camisi`nde güzel görüntü oluşturdu.
Kentin yüksek kesimlerinde sabaha karşı sis etkili oldu.
Bazı yerlerde görüş mesafesinin 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, sisle örtülen anıtsal yapılar, görüntüleriyle dikkat çekti.
Sis altında kalan, Mimar Sinan`ın eseri Selimiye Camisi, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.
Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.
Fotoğraf: AA
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