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Selçuklu'nun eşsiz eserlerine ziyaretçi akını

Erzurum'un simgelerinden Selçuklu mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alan Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri hafta sonununda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

13.04.2019

Erzurum, tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip.
Şehrin simgelerinden ve Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Çifte Minareli Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad`ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırıldı.
Yakutiye Medresesi ise, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırıldı.
İki eser de Selçuklu döneminin geleneksel mimari tarzını yansıtıyor.
Yakutiye Medresesi`nin ön cephesinde bitkisel, geometrik ve sembolik tasvirler kullanıldı.
Eserlerin kapı ve minarelerinde yer alan çini süslemeler Selçuklu mimarisinin eşsiz değerini sergiliyor.
Hafta sonunu fırsat bilerek tarihi mekanlara büyük ilgi gösteren turistler, bol bol fotoğraf çekti.
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