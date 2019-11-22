Şelaleler şehri Düzce sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor

"Saklı cennet" olarak adlandırılan Düzce`de yaşanan sonbahar güzelliklerine değinen Taştan, şöyle konuştu: "Efteni Kuş Cenneti`mizde yaklaşık 150 çeşit göçmen kuş bulunmakta. Şelalelerimiz, orman içi yürüyüş parkurları ile doğal bir güzellik sunuyor. Aydınpınar, Samandere, Güzeldere ve Aktaş şelalelerimiz, yıl boyunca yoğun bir şekilde yerli yabancı turist ağırladı. Havalar çok uygun gitti ve doğada her türlü rengi görmek mümkün. Düzce`de `suyu takip et` diye bir sloganımız var. Bu kent göller, şelaleler kenti. Her yanımız göl ve şelale. Ayrıca İstanbul`un su ihtiyacı da bu kentten sağlanıyor. Sonbahar güzellikleri ile birleşen kent, yerli yabancı turistlerimizin ilgisini çekiyor."