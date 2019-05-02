Sel tatbikatı gerçeğini aratmadı

Düzce İtfaiyesi Su Altı Kurtarma Ekip Başkanı Özgür Dinç, yaptığı açıklamada, tatbikatın, su altı kurtarama, sel olayında mahsur kalanları kurtarma ve eğitimleri kapsadığını söyledi.

"Gerçeği aratmayan senaryolar oluşturduk."

Tatbikata Düzce, Kocaeli ve Ankara`dan ekiplerin katıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Burada selde mahsur kalan, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları senaryo gereği kurtarıyoruz. Oldukça başarılı bir tatbikat ve eğitim programı oldu. Yaklaşık 20 personel ve 10 eğitmenle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Gerçeği aratmayan senaryolar oluşturduk. Hem eğitim yaptık hem de bu ve buna benzer doğal afetlere karşı kendimizi hazır tutmayı sağladık."