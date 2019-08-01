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Seine Nehri üzerindeki aşk kilitleri

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Seine Nehri üzerindeki Debilly Passerelle köprüsüne takılan 'aşk kilitleri' turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

01.08.2019

Pont Des Arts ve Pont Notre-Dame köprülerine asılan "aşk kilitleri" ağırlık yaptığı gerekçesiyle belediye çalışanları tarafından geçtiğimiz yıllarda sökülmüştü.
Fotoğrafta Trocadero Meydanı`na asılan asma kilitler görülüyor.
Fotoğraf: AA
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