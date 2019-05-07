Şehzade Korkut'un "külahı" 123 yıl sonra yerine konuldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu`nun da desteğiyle camide geçen yıl kapsamlı bir restorasyon çalışması başladı. Caminin "Kesik Minare" olarak anılmasına neden olan minaresi de 123 sonra ahşap külahına kavuştu.

"Birçok medeniyetin özelliğini taşıyor"

Şehzade Korkut Camisi`nin kent belleğini oluşturan en önemli tarihi eserlerden olduğuna işaret eden Coşar, şunları kaydetti: "Birçok medeniyetin özelliğini taşıyor. 1970`li yıllarda kısmi bir onarım görmüş. Belki de bu onarım sayesinde biraz daha ayakta kaldı. Burası kaderine terk edilmişti. Genel Müdürümüz ve Valimizin desteği ile çalışmaları hızlı bir şekilde yaptık. Eski resimlerden yola çıkarak her şeyi aslına uygun yapıyoruz. Burada yüzlerce uzman çalıştı. Her taşı bilim heyeti gözetiminde koyuyoruz."