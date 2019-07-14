Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca düzenlenen kültür gezisi kapsamında şehit ve gazi çocukları, Antalya`yı ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri" kapsamında Türkiye`nin 81 ilinden kente gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, ilk olarak Antalya Müzesi`ni gezdi.

İnceledikleri tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgi alan çocuklar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, müzenin bahçesindeki tavus kuşunun kanatlarını açarak gezmesini de ilgiyle izledi.

TSK Mehmetçik Vakfınca 2009`da başlatılan geziler, bakım-öğrenim yardımı yapılan şehit ve gazi çocuklarının bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yurt sevgisi ve tarih bilincini geliştirmek, sosyal dayanışmayı ar