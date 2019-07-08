Şehit ve gazi çocukları Anıtkabir'de

Mehmetçik Vakfı Kültür Gezileri

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından bakım ile öğrenim yardımı yapılan şehit ve gazi çocuklarının bir araya gelerek tanışmaları ve kaynaşmalarını sağlamak, sosyal dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yurt sevgisi ve tarih bilincini geliştirmek, Türkiye`nin kültür varlıklarını tanıtmak amacıyla düzenlenen geziler 2009`da başladı.