Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde İstanbul`daki Edirnekapı Şehitliği`ne gelerek kabirleri ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarlıkların başında Kur`an-ı Kerim okudu.
Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti.
Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları ve vatandaşlar, Ankara`daki Cebeci Askeri Şehitliği’nde yer alan kabirleri ziyaret etti.
Çankırı`da şehit yakınları, arife günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti. Kur`an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlikte dua edildi.
Kayseri`de şehit yakınları mezarlığı ziyaret ederek Kur`an-ı Kerim okudu, dua etti. Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan şehit yakınları kabirlere çiçek koydu.
Karaman`da Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Bartın`da da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Kırşehir`de, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği`ne gelen şehit yakınları, kabirlerin başında dua ederek gözyaşı döktü.
Mersin`de Toroslar ilçesindeki şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.