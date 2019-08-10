Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde İstanbul`daki Edirnekapı Şehitliği`ne gelerek kabirleri ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarlıkların başında Kur`an-ı Kerim okudu.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti.