Şehir stresinden bağ bozarak kurtuluyorlar

Doğaya yönelen insanlar, fırsat buldukça Anadolu`nun çeşitli kentlerindeki köylerinde kısa süreliğine de olsa rahatlama imkanı buluyor.
Bilecik`te düzenlenen bağ bozumu etkinlikleri de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.
İstanbul`da yaşayan 40 kişilik grup, Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde üzüm hasadına katıldı.
Grup, ilçedeki tarihi mekanları gezdikten sonra yeni olgunlaşan üzümleri dallarından kopararak köylülerin hasat heyecanına ortak oldu.