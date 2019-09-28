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Parçalı Bulutlu

Şehir stresinden bağ bozarak kurtuluyorlar

Bilecik'teki bağ bozumu etkinlikleri, şehirdeki yoğun hayatlarına ara verip doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere fırsat sunuyor.

28.09.2019

Doğaya yönelen insanlar, fırsat buldukça Anadolu`nun çeşitli kentlerindeki köylerinde kısa süreliğine de olsa rahatlama imkanı buluyor.
Bilecik`te düzenlenen bağ bozumu etkinlikleri de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.
İstanbul`da yaşayan 40 kişilik grup, Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde üzüm hasadına katıldı.
Grup, ilçedeki tarihi mekanları gezdikten sonra yeni olgunlaşan üzümleri dallarından kopararak köylülerin hasat heyecanına ortak oldu.
Fotoğraf: AA
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