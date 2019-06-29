Şehir hayatından bunalanları gökyüzüyle buluşturuyorlar

Bankacı Semih Er ve 4 arkadaşı, hayatlarına macera katmak için hobi amaçlı başladıkları yamaç paraşütünde profesyonel olunca, başka insanları da bu sporla tanıştırmaya karar verdi.

Yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak isteyen 5 arkadaş, "Ekstreme Kayseri" adında bir dernek kurup insanları gökyüzüyle buluşturmaya başladı.

Gerekli izinleri alan ekip, Ali Dağı`ndan tandem adı verilen 2 kişilik yamaç paraşütleriyle düzenledikleri uçuşlarla, hem bu sporun tanınmasına katkı sağlıyor hem de dernek bünyesinde verdikleri eğitimlerle isteyenlerin tekli uçuş yapmalarını sağlıyor.

Semih Er, yaptığı açıklamada, maddi durumu iyi olmayanlardan kesinlikle para almadıklarını, amaçlarının insanları bu sporla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Güvenli uçuşu kendilerine ilke edindiklerini belirten Er, "Gökyüzünde olmanın keyfi çok başka. Ben bu zevki Eskişehir`de serbest atlayış yaparak yaşadım. Daha sonra neden bunu devam ettirmeyeyim diye yamaç paraşütüne başladım. Bu sporu zamanla arkadaşlık ve dostluk çerçevesinde kulüp kurarak devam ettirmeye başladık. Açıkçası heyecan aradık." dedi.

Farklı meslek gruplarından olduklarını dile getiren Er, "İnsanlar hayatına renk katmak, farklı spor dallarıyla uğraşmak istiyor. Biz bu sporu yaparak kafamızı sıfırlıyoruz ama `neden diğer insanlar yapmıyor` diyerek onlara yardımcı olmaya çalıştık. Hiç bilmeyen bir insanı da gökyüzüyle buluşturabiliyoruz. Tandem adı verilen 2 kişilik yamaç paraşütüyle hiçbir eğitim almadan isteyen herkesi uçuruyoruz. Havada yaklaşık 20 dakika tur atıp insanların bu zevki yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Er, yılda yaklaşık 300 insanı tandemle uçurduklarını, çok sayıda kişinin de aldıkları eğitim sonucunda tek kişilik uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

"Amaç, bu sporu yaygınlaştırmak" Yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Er, şöyle devam etti: "Amaç bu sporu yaygınlaştırmak ve bu heyecanı katmak. Biz kesinlikle ölüme atlamıyoruz, hepimiz hayatı ve yaşamayı seviyoruz. Hepimiz farklı mesleklere sahibiz ama bütçesi olmayan, öğrenci olan arkadaşlarımız da var. Bu pahalı bir spor. Bu yüzden zorlandığımız zamanlar oluyor. Tabi öğrenci olan, maddi durumu olamayan arkadaşlarımızı bu spora adım atabilmeleri için kesinlikle geri çevirmiyoruz."

Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Kaan Karahançer de Kayseri`ye ilk geldiğinde Ali Dağı`nda yamaç paraşütüyle uçanları görünce bu sporu yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

"Bu sporu herkese tavsiye ederim" Yamaç paraşütü sporunu herkese tavsiye ettiğini ifade eden Karahançer, şunları söyledi: "İlk olarak P2 dediğiniz yamaç paraşütü başlangıç kursuna yazıldım. Bu lisansı aldıktan sonra Ekstreme Kayseri çatısı altında eğitimlerime devam ettim. Gerçekten Kayseri`de yapılacak güzel etkinliklerden bir tanesi. İnsan gerçekten özgür olduğunu ve kafasının rahatladığını hissediyor. İnsanların günümüzde bu tarz sporlara bu tarz aktivitelere ihtiyacı var. Bu sporu herkese tavsiye ederim. İnsanlar yamaç paraşütü gibi sporlardan biraz korkuyor. İnsanların bu korkusunu anlayabiliyorum ama en az hayatlarında bir kez bu tecrübeyi yaşamaları gerektiğini düşünüyorum."