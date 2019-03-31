Seçimden renkli görüntüler

Ankara
Vatandaşlar, Ankara Arjantin İlkokulunda kurulan sandıklarda oy kullandı.
Ankara
Necmi Şahin İlkokuluna oy kullanmaya gelen vatandaşları, sandıkların yanından ayrılmayan okulun kedisi karşıladı.
Antalya
İki kolu olmayan Bülent Bodur, Serik Tekeli ilkokulunda oyunu kullandı.
Antalya
Bazı vatandaşlar oy kullanmaya evcil hayvanlarıyla gitti.
İstanbul
Bazı vatandaşlar çocuklarıyla oy kullandı.
Nevşehir
İlhan Kılıçtaş sandık başına mehter kıyafetiyle gitti.
Kahramanmaraş
Abdulkadir Zeki Gülmez, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda milis kuvvetlerin giydiği yöresel kıyafetle oy verdi.
Tekirdağ
Oy kullanmaya kedisi Zubi`yle gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu.
Çanakkale
Oy kullanan yörük kadınları renkli görüntüler oluşturdu.
İzmir
Bir vatandaş Oscar isimli köpeğiyle oy kullandı.