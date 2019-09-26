Sea To Sky Enduro Yarışları

Etapta İngiliz sporcu Jamie Williams da yer aldı.
Etapta Türk sporcu Yunus Mor da yer aldı.
Etapta Türk sporcu Yunus Mor da yer aldı.
Etapta Türk sporcu Çağrı Aslan da yer aldı.
Etapta İngiliz sporcu Christopher Green de yer aldı.
Etapta Florian Salbrechter de yer aldı.
Etapta Matic Kokot da yer aldı.
Etapta İngiliz sporcu Josh Gilroy da yer aldı.
Etapta Güney Afrikalı sporcu Travis Teasdale de yer aldı.
Etapta Macaristanlı sporcu Hollo Bence de yer aldı.
Etapta Romanyalı Robert Stakacs da yer aldı.
Etapta Slovakyalı sporcu Matus Konkol da yer aldı.
Etapta İngiliz sporcu Stuart Mack da yer aldı.
Etapta Romanyalı sporcu Varga Zsolt da yer aldı.
Etapta Çekyalı sporcu Zdenek Cyprian da yer aldı.
Fotoğraf: AA