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Kuvvetli Sağanak Yağışlı

Sea To Sky Enduro Yarışları başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları Kındıl Ceşme sahilinde sıralama turlarıyla başladı.

25.09.2019

Yarışmada Otto Horlacher de yer aldı.
Yarışmada Nihat Kayıkçı (arkada) ve Tolga Alkan (önde) da yer aldı.
Yarışlarda Mark Jakson da yer aldı.
Yarışmada Tolga Alkan da yer aldı.
Yarışmada Luis Gonzalez de yer aldı.
Yarışmada bazı sporcular düşerek yaralandı.
Yarışmada Joshua Atkinson da yer aldı.
Yarışmada Muigg Petra da yer aldı.
Yarışmada Matic Kokot da yer aldı.
Yarışmada Simon Nutter de yer aldı.
Yarışmada Bayram Uysal da yer aldı.
Yarışmada Wiliam Westgarth de yer aldı.
Yarışmada Wiliam Westgarth de yer aldı.
Fotoğraf: AA
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