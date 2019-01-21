Savunma sanayisinde hedefler büyüyor

D-8 ülkeleri ticareti yerel para ile yapacak

Milli İHA Anka, ilk kez yerli motorla test uçuşu gerçekleştirdi. Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru, entegre edildiği Anka`yı başarıyla gökyüzüne taşıdı.

Türkiye`nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey helikopterinin ilk uçuş testi gerçekleştirildi.

Yerli helikopterlerde kullanılacak turboşaft motorun ilk ateşlemesi de 2018`de yapıldı.

Milli Muharip Uçak için özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirme projesi hayata geçirildi.

Türkiye`nin ilk deniz füzesi olan Atmaca`nın seri üretim sözleşmesi imzalandı.

Türkiye`nin insansız hava araçları teknolojisindeki iddiasını çok daha yukarılara çıkaracak Akıncı İHA Projesi hayata geçirildi. Dünyada kendi sınıfının en iyisi olacak Akıncı ile Türkiye, dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline gelecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar`ın (ÇAFRAD) atış testi gerçekleştirildi. Türkiye böylece sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğini yakaladı.

Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve "geleceğin silahı" olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 (fotoğrafta) ve Tufan sistemlerinin test atışları gerçekleştirildi. Türkiye bu alanda dünyada çalışma yapan sayılı ülkeler arasına girdi.

Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve "geleceğin silahı" olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 ve Tufan (fotoğrafta) sistemlerinin test atışları gerçekleştirildi.

ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM`in (fotoğrafta) lazer silahlarının test atışları yapıldı.

Bu kapsamda Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi de başlatıldı.

Fırat modernizasyonu kapsamında M60T tanklarının modernizasyonu büyük ölçüde tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ana muharebe tankı Altay için 250 adetlik seri üretim proje sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Altay Tankı İçin Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ana muharebe tankı Altay için 250 adetlik seri üretim proje sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Altay Tankı İçin Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

İnsansız sistemler alanında yerli çözümlerin artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İnsansız Kara Araçları Projesi başlatıldı.

Bu kapsamda Yerli ve milli 4,5G baz istasyonu Ulak da devreye alındı.