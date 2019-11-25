Sarp Sınır kapısında tır kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Gürcistan sınırındaki kapıda kuyruklarına neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı güzergahındaki Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde 5 kilometreyi bulunan tır kuyrukları oluştuğu gözlendi.

Sarp Mülki İdare Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı içinde modernizasyonu tamamlanarak açılışı yapılan sınır kapısında dönemsel olarak farklı sebeplerden araç yoğunluğunun arttığı belirtildi.

Sarp Sınır Kapısı`nın hem yaya hem de araç giriş çıkış sayılarıyla Türkiye`nin önemli kapılarından olduğuna işaret edilen açıklamada, son günlerdeki tır kuyruğunun, sınır kapısının Gürcü tarafında yaşanan yavaşlamadan kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğu da ifade edilerek yaşanan yavaşlamayı aşmak için Gürcü muhataplarla sürekli temas halinde olunduğu, birkaç gün içinde yoğunluğun normale döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarp Hudut Kapısı`ndan günlük ortalama 550 tırın geçtiğini belirterek bu durumun lojistik ve ihracat açısından önemli olduğunu söyledi.

"Noel nedeniyle 20 Aralık`a kadar bu yoğunluk her yıl yaşanıyor" Sınırda 5 gündür yoğunluk yaşandığını belirten Akyürek, şunları kaydetti: "Yıl sonunda yaşanan bu birikmenin ana nedeni Gürcistan ve diğer Kafkas cumhuriyetlerinde Noel yaklaşıyor. Noel nedeniyle 20 Aralık`a kadar bu yoğunluk her yıl yaşanıyor. 20 Aralık`tan sonra kendiliğinden azalmış olacak. Bir başka nedenimiz de Kazakistan transit geçiş belgemiz 10 gündür yok, bitti. 120 araç 10 gündür burada bekliyor. Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı ile irtibatı sonrası geçiş sorunu çözülürse bu araçlarımız da yola çıkacak."

Tır şoförü Servet Kaya da İskenderun`dan Tiflis`e mal götürdüğünü belirterek yaklaşık iki gündür tır kuyruğunda beklediğini ifade etti.

Kaya, yetkililerin bu soruna çare bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.