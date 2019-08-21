TRT Haber

Parçalı Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  21ºC
Parçalı Bulutlu

Sarp kayalıkların üzerindeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi", yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

21.08.2019

Ardahan`da Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, kanyonun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri etkiliyor.
Gizli bir giriş kapısı bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.
Son dönemde özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Şeytan Kalesi`nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Başta restorasyon olmak üzere bakanlıkta bekleyen projelerin onaylanmasıyla kalenin daha çok turist çekeceğini belirten Alantar, şöyle konuştu:
"Restorasyon ve aydınlatmaya yönelik projelerin yatırıma dönüşmesini bekliyoruz. Söz konusu projelerin yatırıma dönüşmesiyle günümüzde ayakta kalabilen ender kalelerimizden olan Şeytan Kalesi, daha çok turist çekecek ve daha fazla ilgi görecek. Çıldır Belediyesince yapılan seyir terası sayesinde, patika yolu kullanamayanlar daha rahat kaleyi görme imkanı buldu."
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER