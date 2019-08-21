Sarp kayalıkların üzerindeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi

Gizli bir giriş kapısı bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.

Son dönemde özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Şeytan Kalesi`nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Başta restorasyon olmak üzere bakanlıkta bekleyen projelerin onaylanmasıyla kalenin daha çok turist çekeceğini belirten Alantar, şöyle konuştu:

"Restorasyon ve aydınlatmaya yönelik projelerin yatırıma dönüşmesini bekliyoruz. Söz konusu projelerin yatırıma dönüşmesiyle günümüzde ayakta kalabilen ender kalelerimizden olan Şeytan Kalesi, daha çok turist çekecek ve daha fazla ilgi görecek. Çıldır Belediyesince yapılan seyir terası sayesinde, patika yolu kullanamayanlar daha rahat kaleyi görme imkanı buldu."