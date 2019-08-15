Saros Körfezi'nin su altı güzellikleri

Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi`nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

İbrice Limanı`nın bir mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı da, dalış tutkunlarından ilgi görüyor.

İbrice Limanı`na dalış okulları açılırken, bölgeye gelen dalgıçlar körfezin su altı güzelliklerine tanık oluyor.

Saros Körfezi kendi kendini temizleme özelliğinin yanı sıra su altı, su üstü güzellikleriyle yerli ve yabancı dalgıçların yeni adresi.