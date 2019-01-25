Şark Fatihi: Kazım Karabekir

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"Sözler yerine getirilmezse güvenli bölgeyi biz oluştururuz"

18 Ocak 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal (ayakta ön sıra sağ 7) ve Kurtuluş Savaşı komutanlarıyla, Gebze`de 1. Ordu`nun denetim gününde bir arada. (önde ayakta soldan sağa) Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Asım Gündüz. (Arşiv)

16 Ocak 1923`de Mustafa Kemal Atatürk (sağda), yurt gezisi sırasında uğradığı Osmaneli İstasyonu`nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinliyor. Mareşal Fevzi Çakmak (arkada sağda). (Arşiv)

26 Ocak 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal (sol 3), Kazım Karabekir (sol 2), Mareşal Fevzi Çakmak (sağda), Manisa`yı ziyaret etti. (Arşiv)

25 Nisan 1909`da 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için harekete geçen Hareket Ordusu`na Edirne`den katılan 2. Süvari Tümeni`nin Komutanı Şevket Turgut Paşa (ortada), Kurmay Başkanı Kazım Karabekir (sağda) ve Kurmay Heyeti Üyesi ve Kolağası İsmet İnönü (solda) harita başında. (Arşiv)

1 Ocak 1908`de Kurmay Yüzbaşı İsmet İnönü (sağda), Kurmay Yüzbaşı Kazım Karabekir (solda) ile birlikte. (Arşiv)

8 Şubat 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağda), eşi Latife Hanım (sağ 2) ve General Kazım Karabekir (sağ 3), Edremit yolu üzerindeki Ergama Köyü`nde çocuklarla. (Arşiv)

27 Ocak 1923`de Mustafa Kemal Atatürk (ortada), annesi Zübeyde Hanım`ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette Fevzi Çakmak (sağda) ve Kazım Karabekir Paşa (sağ 3) da bulundu. (Arşiv)

26 Ocak 1923`de Mustafa Kemal Atatürk (sağda), yurt gezisinde uğradığı Menemen`de törenle karşılandı. Törende Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak (sol 3) ve Kazım Karabekir (sol 2) de bulundu. (Arşiv)

8 Şubat 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağ 3), eşi Latife Hanım (sol 2) ve General Kazım Karabekir, Edremit yolu üzerindeki Ergama Köyü`nde mola sırasında. (Arşiv)

10 Şubat 1923`de Suvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay (solda), çiftlik istasyonu civarında yapılan askeri tatbikatta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk`e (önde) bilgi veriyor. Tatbikata Kazım Karabekir Paşa (sağ 2) de bulundu. (Arşiv)

19 Şubat 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal (sağ 2), eşi Latife Hanım (sağ 3) ve General Kazım Karabekir (sağda) ile ege gezisinde. (Arşiv)