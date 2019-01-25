TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Şark Fatihi: Kazım Karabekir

Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Şark Fatihi" unvanı ile anılan asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, ölümünün 71. yılında anılıyor.

25.01.2019

18 Ocak 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal (ayakta ön sıra sağ 7) ve Kurtuluş Savaşı komutanlarıyla, Gebze`de 1. Ordu`nun denetim gününde bir arada. (önde ayakta soldan sağa) Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Asım Gündüz. (Arşiv)
16 Ocak 1923`de Mustafa Kemal Atatürk (sağda), yurt gezisi sırasında uğradığı Osmaneli İstasyonu`nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinliyor. Mareşal Fevzi Çakmak (arkada sağda). (Arşiv)
26 Ocak 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal (sol 3), Kazım Karabekir (sol 2), Mareşal Fevzi Çakmak (sağda), Manisa`yı ziyaret etti. (Arşiv)
25 Nisan 1909`da 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için harekete geçen Hareket Ordusu`na Edirne`den katılan 2. Süvari Tümeni`nin Komutanı Şevket Turgut Paşa (ortada), Kurmay Başkanı Kazım Karabekir (sağda) ve Kurmay Heyeti Üyesi ve Kolağası İsmet İnönü (solda) harita başında. (Arşiv)
1 Ocak 1908`de Kurmay Yüzbaşı İsmet İnönü (sağda), Kurmay Yüzbaşı Kazım Karabekir (solda) ile birlikte. (Arşiv)
8 Şubat 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağda), eşi Latife Hanım (sağ 2) ve General Kazım Karabekir (sağ 3), Edremit yolu üzerindeki Ergama Köyü`nde çocuklarla. (Arşiv)
27 Ocak 1923`de Mustafa Kemal Atatürk (ortada), annesi Zübeyde Hanım`ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette Fevzi Çakmak (sağda) ve Kazım Karabekir Paşa (sağ 3) da bulundu. (Arşiv)
26 Ocak 1923`de Mustafa Kemal Atatürk (sağda), yurt gezisinde uğradığı Menemen`de törenle karşılandı. Törende Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak (sol 3) ve Kazım Karabekir (sol 2) de bulundu. (Arşiv)
8 Şubat 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağ 3), eşi Latife Hanım (sol 2) ve General Kazım Karabekir, Edremit yolu üzerindeki Ergama Köyü`nde mola sırasında. (Arşiv)
10 Şubat 1923`de Suvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay (solda), çiftlik istasyonu civarında yapılan askeri tatbikatta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk`e (önde) bilgi veriyor. Tatbikata Kazım Karabekir Paşa (sağ 2) de bulundu. (Arşiv)
19 Şubat 1923`de Başkomutan Mustafa Kemal (sağ 2), eşi Latife Hanım (sağ 3) ve General Kazım Karabekir (sağda) ile ege gezisinde. (Arşiv)
1 Ocak 1908`de Kurmay Yüzbaşı Kazım Karabekir. (Arşiv)
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