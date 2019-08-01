"Sarıkızların" zorlu mera yolculuğu

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, ineklerden en iyi süt verimi alabilmek için bu zorlu yolculuğun önemli olduğunu söyledi.

Birçok çiçek türünün olduğu meralarda süt ineklerinin otlatılması gerektiğini ifade eden Gök, şöyle konuştu: "Bölgemizde çobanlar her gün ineklerini yaklaşık 12 saat, 2500 rakımlı mera ve yaylalarda otlatıyor. Tabii burada yüksek rakımda yetişen çiçekler ile beslenen ineklerde süt veriminin artmasıyla birlikte sütün kalitesi de ortaya çıkıyor. Kar yağana kadar her gün rutin olarak bu yolculuk yapılacak."