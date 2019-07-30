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Açık

Sarıkamış'ta doğa görsel şölen sunuyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesine 266 kilometre uzaklıktaki Karakurt vadisi, doğal yaşamı ile ilgi görüyo

30.07.2019

Aras nehri ile hayat bulan vadide büyük yusufçuk böceklerine rastlama mümkün.
Ayrıca vadi, küçük ateş kelebeği, noktalı brentis, imparator ve benekli kelebek gibi bir çok kelebek türüne ev sahipliği yapıyor.
Fotoğraf: AA
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