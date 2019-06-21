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Çok Bulutlu

"Sarı gelin"in uyanışı büyülüyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.

21.06.2019

Yıldız Dağları`nın, eteklerinde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.
Sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.
Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları, eteklerindeki ayçiçeklerinin görünümünü ile kendine hayran bıraktığını söyledi.
Ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını ifade eden Şaylan, dağlar ile adeta bütünleşen ayçiçeği tarlalarının eşsiz bir güzellik sunduğunu aktardı.
Fotoğraf: AA
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