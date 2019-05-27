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Saraybosna'nın değişmeyen ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi

Bosna Hersek'in asırlardır korunan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesi, başkent Saraybosna'daki tarihi Hacı Camisi'nde devam ediyor.

27.05.2019

Bosna`daki savaş yıllarında verilen zorunlu aranın ardından 12 yıl önce yeniden okunmaya başlanan kadınlar mukabelesi, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor.
Saraybosnalı 10 kadın hafızın her gün öğle namazının ardından okuduğu mukabeleyi takip etmek için şehrin dört bir yanından kadınlar tarihi camide buluşuyor.
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