Şanlıurfa'ya kar "kamyonlarla" geldi

"Çocuklar kar heyecanını yaşasın istedik."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda kış aylarında kent merkezine kar yağmadığını hatırlatarak, "Çocukluğumuzda Şanlıurfa`da kar yağardı ama son 15 yıldır pek kar yağmıyor. Biz de bu anlamda çocukları sevindirmek için Karacadağ bölgesinden kar taşıyıp buraya ulaştırdık. Bir nebze de olsa çocuklar kar heyecanını yaşasın istedik. Amacımız, yarıyıl tatilinde çocukları, evlerden çıkarıp oyun oynamalarını sağlamak." diye konuştu.