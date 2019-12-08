Şanlıurfa'nın turizm merkezi Halfeti'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Bir bölümü Birecik Barajı`nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle öne çıkan Halfeti, yurt genelinde havaların soğumaya başladığı bu dönemde uygun iklimiyle misafirlerine güzel bir gün geçirme imkanı sağlıyor.

İstanbul`dan hafta sonu tatili için Halfeti`ye gelen ve tekne turuna katılan Hümam Özkara, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği bölgeden çok etkilendiğini belirterek, "Gerçekten çok sakin bir şehir. İnsan burada huzur buluyor. Burayı herkes mutlaka görmeli" diye konuştu.