Şanlıurfalı kadınlar isotu bilimsel yöntemlerle üretiyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İŞKUR, Şanlıurfa İl Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi iş birliğiyle Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi uygulamaya konuldu.
Proje kapsamında kentin en önemli lezzetlerinin başında gelen ve geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan isotun daha kaliteli, hijyenik ve bilimsel koşullarda elde edilmesi hedefleniyor.
Şehirde ekonomik durumu iyi olmayan kadınların aile bütçesine katkı sunmasını sağlayan projeye, Harran Üniversitesinden akademisyenler de gönüllü olarak bilimsel destek sağlıyor.
Kadınların özenle ürettiği isotlar, Harran Üniversitesi laboratuvarlarında test edildikten sonra piyasaya sunuluyor.