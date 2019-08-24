Şanlıurfa'da isotun acı serüveni başladı

Şanlıurfa`da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından ağustos ayı başında hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor.

İsot üreticilerince pazarlardan veya tarlalardan satın alınan biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor.

Elle parçalandıktan sonra makineden de geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletilen biberlerin, gün içerisinde güneşte tamamen kuruması sağlanıyor.

Şeffaf poşetlere konularak güneşe serilen biberler, istenilen renge göre koyulaştırılıyor.

İsot işçileri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya ve biberin acısına rağmen gün boyu mesai yapıyor.

Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz bir tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli yolculuğun ardından mutfakların vazgeçilmezi olan isota dönüşüyor.