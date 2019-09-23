Sanat güneşi: Zeki Müren

IMF - CHP ve İyi Parti görüşmesi tartışmaya neden oldu

14 Şubat 1978`de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, gazeteciler ve sanatçılar için Çankaya Köşkü`nde resepsiyon verdi. Resepsiyona ses sanatçısı Müren (solda) ve sinema sanatçısı Fatma Girik (sağ 2) katıldı. (Arşiv)

1 Ocak 1957`de ses sanatçısı Müren (solda), Ankara Piyade Okulu`da yedek subay öğrenci olarak bulunduğu sırada yapılan bir röportajda. (Arşiv)

1 Ocak 1957`de ses sanatçısı Müren (solda), Ankara Piyade Okulu`da yedek subay öğrenci olarak bulunduğu sırada yapılan bir röportajda. (Arşiv)

Resepsiyona Başbakan Bülent Ecevit (sol 3) eşi Rahşan Ecevit (sol 2) ve ses sanatçısı Müren (sağda) katıldı. (Arşiv)

1 Ocak 1966`da Şato Yazar Gazinosu sahibi Necdet Yazır (sol 3), ses sanatçısı Müren`in programa başlaması nedeniyle davet verdi. Davete Gazeteci Necdet Onur (solda), milletvekilleri Necip Mirkelamoğlu (sol 2), Mehmet Sait Reşat (sağ 3) ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Baytaş (sağ 2) katıldı. (Arşiv)

14 Şubat 1978`de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk, gazeteciler ve sanatçılar için Çankaya Köşkü`nde resepsiyon verdi. Resepsiyona ses sanatçısı Müren (solda) da katıldı. (Arşiv)

14 Şubat 1978`de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, gazeteciler ve sanatçılar için Çankaya Köşkü`nde resepsiyon verdi. Resepsiyona ses sanatçısı Müren (solda) ve sinema sanatçısı Fatma Girik (sağ 2) katıldı. (Arşiv)

14 Şubat 1978`de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emek Korutürk, gazeteciler ve sanatçılar için Çankaya Köşkü`nde resepsiyon verdi. Resepsiyona ses sanatçısı Müren ve sinema sanatçısı Fatma Girik katıldı. (Arşiv)

16 Ekim 2004`de ses sanatçısı Müren ve Mehmet Ali Gününç. (Arşiv)

5 Mayıs 1974`de Ses Sanatçısı Müren. (Arşiv)

26 Nisan 1974`de İtalyan sinema sanatçısı Sophia Loren (sol 2) onuruna 26 Nisan 1974`te verilen resepsiyona sanatçı Zeki Müren (sağ 2) katıldı.

Ses Sanatçısı Müren, ünlü terzi Nail Yurdakul ile. (Arşiv)

26 Nisan 1974`de İtalyan sinema sanatçısı Sophia Loren (ortada) onuruna 26 Nisan 1974`te verilen resepsiyona sanatçı Zeki Müren (sağda) katıldı. (Arşiv)