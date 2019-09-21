"Sanat Güneşi" gönüllerde yaşatılıyor

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Muğla`nın Bodrum ilçesinde, Zeki Müren`in vefatının 23`üncü yılı nedeniyle çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Sanatçının evinde 22 Eylül`de mevlit okutulacak, akşam ise Bodrum Antik Tiyatro`da sanatçı Gökhan Sezen konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000`den beri Zeki Müren`in son yıllarını geçirdiği ev, sanat müzesi olarak kullanılıyor.

Müzeye gelen ziyaretçiler "Sanat Güneşi"nin şarkılarıyla müzeyi geziyor.

İki katlı müzede sanatçının birçok malzemesinin yanı sıra, kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, takıları, ödülleri ve fotoğrafları yer alıyor.

Müren`in 1976 model klasik aracı ile elinde mikrofon tutan bronz heykeli de müzenin bahçesinde sergileniyor.

Zeki Müren, sahnelere bir süre ara verdiği için ayrı düştüğü hayranlarıyla 1996`da yeniden buluştuğu TRT Stüdyosu`nda yaşama veda etti.

Ancak o, eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen çok sayıda eseriyle gönüllerde yaşamını sürdürüyor.

Sanatçının sevenleri, her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık`ta Bursa`daki mezarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze haline getirilen Bodrum`daki evinde düzenlenen törenlere katılıyor.