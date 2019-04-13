Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

60 yaşındaki Naci Eroğlu, sandalye kiralayan babasının yanında küçük yaşta çalışmaya başladı.

O yıllarda kırılan sandalyeleri tamir eden babası aracılığıyla alet edevatla tanıştı, daha okula gitmeden çekiç tutmayı öğrendi.

Lise yıllarında ise resim yeteneğini keşfetti.

Bir yandan kara kalem resimler yaptı, diğer yandan siyah beyaz fotoğrafları boyayarak hem para kazandı hem de iyi bir sanatçı olma yolunda ilerledi.

Yüksek öğrenimine dönemin şartları nedeniyle ara vermek zorunda kalan Eroğlu, bir kamu kurumunda çalışırken hobi amaçlı çeşitli tekniklerde resim yaptı.

Minyatür, ahşap, vitray, rölyef sanatlarıyla ilgilendi.

Eroğlu, sanat okuluna giden çocuğunun elektronik ödevine yardım ediyordu.

Küçük devrelerin delinmesinde kullanılan fön makinesi motoruyla yumurtaları da delebileceğini düşündü.

Ardından yumurta oyma ve kabuklarını işleme işine başladı.

Eroğlu, yumurtaların altında küçük bir delik açıp içini boşaltıyor.

Evinin balkonunda kurduğu tezgahta yumurtaların kabuklarına desenler çiziyor.

Çizdiği desenleri fön makinesi motoruna takılan küçük matkap uçları ve hobi amaçlı oyma motorları kullanarak sanat eserine dönüştürüyor.

Eroğlu, kullandığı materyalin küçük ve dayanıksız olması nedeniyle sanatını büyük bir özen ve sabırla sürdürüyor.

Yumurtanın hassas ve kırılgan yapısından dolayı Eroğlu, eser olarak işlenmiş bir yumurtayı ortaya çıkarmak için çoğu zaman 10`dan fazla yumurta üzerinde çalışmak zorunda kalıyor.

Zamanla sanatını geliştirdi Eroğlu.