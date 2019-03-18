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Samsun'un tarih kokan "kök boyalı" camisi

Samsun'un Kavak ilçesinde, 1596 yılında çivi kullanılmadan yapılan Bekdemir Camisi, Anadolu'nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor.

18.03.2019

Tamamı ahşaptan birbirine geçirilerek “çantı” tekniği ile inşa edilen caminin, kök boyadan yapılmış kalem işi süslemeleri dikkati çekiyor.
Ziyarete ve ibadete açık olan cami, mahalleye yapılan yeni caminin avlusunda bulunuyor.
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