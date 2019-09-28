TRT Haber

Parçalı Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  21ºC
Parçalı Bulutlu

Şampiyonalara 3 bin rakımda hazırlanıyorlar

Türkiye'nin farklı illerden gelerek Van'da kampa giren kayaklı koşu milli takım sporcuları, uluslararası şampiyonalara 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

28.09.2019

Katıldıkları müsabakalarda önemli başarılar elde eden kayaklı koşu milli takım sporcularının Van`da başlayan kamp çalışmaları devam ediyor.
Sporcular, 15 gün sürecek kamp kapsamında uluslararası şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor.
Antrenman için rakımı en yüksek ve engebeli bölgeleri tercih ediyorlar.
Dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi`nde yapan sporcular, eğimi yüksek virajları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Sporcular, her gün belli saatlerde koşu çalışmalarının yanı sıra profesyonel paten ve tekerlekli kayak antrenmanları yapıyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER