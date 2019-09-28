Şampiyonalara 3 bin rakımda hazırlanıyorlar

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Katıldıkları müsabakalarda önemli başarılar elde eden kayaklı koşu milli takım sporcularının Van`da başlayan kamp çalışmaları devam ediyor.

Sporcular, 15 gün sürecek kamp kapsamında uluslararası şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor.

Antrenman için rakımı en yüksek ve engebeli bölgeleri tercih ediyorlar.

Dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi`nde yapan sporcular, eğimi yüksek virajları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sporcular, her gün belli saatlerde koşu çalışmalarının yanı sıra profesyonel paten ve tekerlekli kayak antrenmanları yapıyor.