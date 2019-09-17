Şampiyon yarış atlarının yaylası: Ereğli

Mustafa Özsarı, ilçede yetişen tayların bugüne kadar bir çok yarışta başarı elde ettiğinin yarışseverler tarafından bilindiğini belirterek, "Gazi Koşusu`nu kazanan `Hep Beraber`, `Yavuz Star`, `Popular Demand` gibi atların Ereğli`de yetişen taylar olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bakımını yaptığımız atlar arasında da başarılar elde edenler var." ifadelerini kullandı.

Başta İngiliz atları olmak üzere Arap atlarını da yetiştirerek yarışlara hazırladıklarının altını çizen Özsarı, şöyle devam etti: "Burada yarış atları besliyoruz. Atlara pansiyonculuk hizmeti sunuyoruz. Besliyoruz, yetiştirip satıyoruz. Yarış hayatı bitmiş atları, damızlık olarak kullanıyoruz. Burada atlardan üretim yapıp yeni taylar yetiştiriyoruz ve onları koşturuyoruz. Adana ve Şanlıurfa`ya yakınlığıyla beraber, rakımın atlar için uygun olması burayı tercih ettiriyor. Burası Adana ve Şanlıurfa`ya göre yayla konumunda. Bu nedenle muhakkak atların yaz aylarında burada olması gerekiyor. Ereğli, coğrafi olarak atlar için çok uygun bir yer. Atlar çayırı çok severler, çayırda koşmak isterler. Buralarda da çok güzel çayırlarımız var. Bu nedenle tercih ediliyoruz.``