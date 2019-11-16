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Şampiyon atları ballı muzlu menülerle besliyor

Konya'da çiftliğinde 25 rahvan atı barındıran iş adamı Ali Baranok, çok sayıda şampiyonluğu olan hayvanlarına yeşillik, bal ve muz ilaveli yüksek proteinli yem veriyor.

16.11.2019

Konya`da yumurta üretme çiftliği sahibi Ali Baranok, ailesinden gelen at yetiştiriciliği merakını işletmesindeki harada yaşatıyor.
Zamanını önemli bölümünü yarışlara hazırladığı ve çok sayıda şampiyonluğu olan rahvan atlarla geçiren Baranok, yeğenleri ve çocuklarıyla da yarış yapmayı ihmal etmiyor.
Baranok, birbirinden heybetli ve yürüyüş estetiği ile dikkati çeken rahvan atları, zaman zaman bal ve muz kattığı yüksek proteinli yemle besliyor.
Aileden gelen at yetiştiriciliği merakını sürdüren Baranok, binicisi olduğu atlarla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyor.
Fotoğraf: AA
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