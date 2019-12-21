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Şampiyon aşçılar Nevşehir'de yetişiyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, yemek yarışmalarında madalya kazanan akademisyenlerden eğitim alarak başarıya koşuyor.

21.12.2019

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda 46 madalya, öğrencileri ise 17 madalya ve 2 kupa kazandı.
Fakülte yerleşkesindeki mutfakta çeşitli kültürlere ait yemek yapımı, süsleme ve hazırlama sanatı başta olmak üzere çeşitli pratik eğitimler alan öğrenciler, gelecekte başarılı birer aşçı olabilmek için gayret gösteriyor.
Fotoğraf: AA
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