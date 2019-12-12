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12.12.2019 - 16:53
Bakanlıktan açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil
ÖZEL HABER
12.12.2019 - 16:16
Suikastçı teröristin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
12.12.2019 - 15:32
Barış Pınarı'nda bugüne kadar 104 PKK/YPG'li yakalandı
12.12.2019 - 15:01
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti
12.12.2019 - 14:14
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çocukların yüzü gülüyor
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Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası, Samsun'da başladı.
12.12.2019
Fotoğraf: AA
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