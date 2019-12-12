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Yağmurlu

Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası, Samsun'da başladı.

12.12.2019

Fotoğraf: AA
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